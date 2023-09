Atalanta-Rakow, il nipote di un ex Juve in campo contro Gasperini

La prima settimana europea è entrata nel vivo. Italiane protagoniste: ieri in Champions con Milan e Lazio , quest'ultima autrice di un incredibile pareggio contro l' Atletico Madrid con gol di Provedel . Oggi in campo Napoli e Inter , domani toccherà a Roma e Atalanta in Europa League .

E proprio i nerazzurri di Gian Piero Gasperini troveranno sulla loro strada un calciatore dal nome tutt'altro che sconosciuto. Uno dei punti di forza del Rakow Czestochowa, infatti, è Fran Tudor.

Atalanta, di fronte c'è Tudor

Si tratta di un laterale croato, classe 1995: trafila delle giovanili tra Dinamo Zagabria, NK Zagabria e Panathinaikos. Poi l'esperienza all'Hajduk Spalato, prima di approdare ai rossoblù, attualmente campioni in carica del campionato polacco. Il suo cognome è lo stesso di un professionista che, sia da calciatore che da tecnico, è cresciuto in Italia. Si tratta, ovviamente, di Igor Tudor: prima roccioso difensore della Juventus, poi guida tecnica all'Udinese, vice allenatore ancora alla Juventus affiancando Andrea Pirlo e, infine, mister dell'Hellas Verona. Ma non si tratta di una coincidenza: i due, infatti, sono parenti, con Fran che è il nipote di Igor. Stesso cognome, l'Italia nel destino: l'Atalanta, a distanza di anni, si ritroverà a giocare contro un Tudor.