Diretta Atalanta-Rakow ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Dopo un anno "sabbatico" l'Atalanta torna a giocare in Europa. La vetrina è quella dell'Europa League, per la seconda volta con in panchina Gasperini, i nerazzurri affrontano il girone della seconda competizione Uefa per club e, rispetto all'edizione 2017-18, Toloi e compagni lo faranno da testa di serie del girone D che comprende anche i polacchi del Rakow Czestochowa, i portoghesi dello Sporting Lisbona e gli austriaci dello Sturm Graz.

La prima sfida, questa sera alle 21 (arbitra l'israeliano Roi Reinshreiber), sarà contro i rossoblù campioni di Polonia e Gasperini, senza Scamacca (lesione di basso grado al flessore sinistro, probabili tre settimane di stop) e Tourè dovrà affidare l'attacco a De Ketelaere, Lookman e Muriel. Dopo la sconfitta di Firenze, il tecnico della Dea ha presentato la sfida puntando molto sulle motivazioni che portano le gare continentali: "L'anima europea dell'Atalanta è sempre stata forte, l’avremo anche quest’anno. In generale, ce la dobbiamo costruire e a volte si passa da risultati anche non positivi. Si guardano gli errori e si riparte. Abbiamo uno spogliatoio forte, c'è comunione di intenti e voglia di andare oltre. In Europa ci sono sei partite e non 38, l’attenzione si alza perché ogni gara diventa importante e bisogna essere necessariamente al meglio per essere competitivi".

