Diretta Sheriff Tiraspol-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La squadra di Mourinho, infatti, viene dal netto successo casalingo (7-0) contro l'Empoli. "E' una stagione e un torneo diverso rispetto allo scorso anno. Io continuerò a dire che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Ma adesso è una competizione nuova e l'obiettivo è qualificarsi per la prossima fase. Lo scorso anno abbiamo iniziato con una sconfitta che poi ci ha messo in difficoltà, giocando poi un un playoff non facile. Sarebbe importante vincere il girone" ha detto Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Il tecnico giallorosso non potrà seguire la partita dalla panchina, per squalifica.

La partita è in programma alle ore 18.45 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport e Dazn. Sarà disponibile anche la diretta streaming su Skygo.

Sheriff Tiraspol-Roma, le probabili formazioni

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1): Koval; Zohouri, Tovar, Garana, Artunduaga; Adermo; Ngom Mbekeli, Vardar, Talal, Ricardinho; Luvannor. Allenatore: Bordin. A disposizione: Pascenco, Straistari, Apostolakis, Kiki, Badolo, Vinicius, Joao Paulo, Ankeye.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato). A disposizione: Riu Patricio, Boer, Celik, Paredes, Sanches, Pagano, Spinazzola, Dybala, Lukaku, D'Alessio, Mannini.

ARBITRO: Treimanis (Lettonia)

ASSISTENTI: Gudermanis-Spasennikovs

QUARTO UOMO: Golubevs

VAR: Dingert

AVAR: Brand

