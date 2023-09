Ingoia un’ape, finisce in ospedale e salta l’Europa League: Serrano shock

Allenamento nella paura per lo Sturm Graz che nella preparazione alla sfida d'esordio in Europa League contro lo Sporting Lisbona ha vissuto un episodio davvero assurdo. Al training center di Messendorf si sono vissute scene di panico, con Serrano sotto shock per avere ingoiato un'ape mentre si allenava coi compagni.

Un incidente orribile per il 20enne spagnolo che è stato subito sottoposto a cure mediche con l'utilizzo di cubetti di ghiaccio per prevenire il gonfiore nella zona del collo. Serrano è stato poi portato in ospedale, dove fortunatamente si è scoperto che il giovane calciatore non è allergico alle api, ma è stato tuttavia trattato comunque con cortisone, per essere sicuri che non avesse conseguenze oltre allo spavento per una situazione che richiama i peggiori incubi.

Segui Sturm Graz-Sporting Lisbona LIVE sul nostro sito

Serrano salta l'esordio in Europa League

Il giovane dell'Atletico Madrid, in prestito allo Sturm Graz fino alla prossima estate, è ora in via di guarigione, ma non sarà inserito per motivi precauzionali nell'elenco dei convocati per la partita casalinga che la squadra austriaca giocherà contro lo Sporting Lisbona alla Merkur Arena. La squadra allenata da Christian Ilzer ci arriva sulla scia di cinque risultati utili consecutivi, dopo che ad agosto era stata eliminata nel terzo turno di qualificazione di Champions dal Psv. Lo Sturm giocherà poi nella terza giornata del Girone D contro l'Atalanta, inserita nello stesso gruppo e impegnata nel primo match contro i polacchi del Rakow Cz?stochowa.