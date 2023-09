Europa League, lo Slavia Praga risponde alla Roma. Liverpool ok in rimonta

Servette-Slavia Praga, tabellino e statistiche

Gruppo E

Nel Gruppo E il Liverpool si sveglia nella ripresa, rimonta e vince per 3-1 sul campo del LASK: padroni di casa che vanno negli spogliatoi sull'1-0 grazie al gol di Flecker (14') ma nel secondo tempo i Red hanno ribaltato la partita con Nunez (56'), Diaz (63') e del solito Salah (88') per chiudere i giochi. Britannici al comando in solitaria grazie al pareggio per 1-1 tra Royale Union e Tolosa

LASK-Liverpool, tabellino e statistiche

Royale Union-Tolosa, tabellino e statistiche

Gruppo F

Inizio convincente del Rennes che domina in casa il Maccabi Haifa 3-0 e anche del Panathinaikos che batte 2-0 il Villarreal.

Rennes-Maccabi Haifa, tabellino e statistiche

Panathinaikos-Villarreal, tabellino e statistiche

Gruppo H

Buona la prima per il Bayer Leverkusen che archivia in casa la pratica Hacken per 4-0 e si trova in testa al girone H con il Qarabag che di misura ha superato il Molde (1-0) grazie al gol di Leandro Andrade (56')

Bater Leverkusen-Hacken, tabellino e statistiche

Qarabag-Molde, tabellino e statistiche