Gattuso, De Zerbi e la lite in Serie C: "Lui top, ma quel Foggia-Pisa..."

Turno di Europa League dal sapore tutto italiano. Nella giornata di domani, infatti, di fronte si troveranno Marsiglia e Brighton , allenati rispettivamente da Gennaro Gattuso , da poco tecnico dell'OM e con un esordio amaro in Ligue 1 , e Roberto De Zerbi . L'ex allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa, analizzando l'atmosfera che si aspetta di vedere al Velodrome, ma parlando anche del collega, e tornando su un episodio di diversi anni addietro che li vide coinvolti quandi entrambi allenavano in Serie C.

Marsiglia-Brighton, parla Gattuso

Queste le parole di Gattuso in sala stamp: "Vedo che i giocatori hanno voglia, c'è un buon stato d'animo. Non abbiamo avuto molto tempo, sperando che non ci siano troppi convocati dalle nazionali in modo da poter lavorare al meglio. Al Velodrome non dobbiamo avere paura dell'avversario. Ho una visione personale dell'atmosfera negli stadi: penso che spetti alla squadra accendere la miccia, trasportare i tifosi. Se giochi male al Velodrome la maglia può diventare rapidamente più pesante. Sta a noi tenere svegli i tifosi. Domani giocheremo davanti a 65.000 persone, ci sarà una grande atmosfera. Sta a noi giocare con tanta voglia, con personalità. Servirà una partita perfetta: se non sei impeccabile col Brighton puoi stare 90' e 20% di possesso palla". Gattuso, nel corso della conferenza stampa, ha parlato anche dell'allenatore avversario, De Zerbi, e di un epiosodio di tanti anni fa che li riguarda…