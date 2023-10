Diretta Sporting Lisbona-Atalanta ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LISBONA (PORTOGALLO) - Alle ore 18.45, all'Estádio José Alvalade, Sporting Lisbona e Atalanta si affrontano nel 2° turno della fase a gironi di Europa League. La Dea di Gian Piero Gasperini all'esordio ha battuto 2-0 il Rakow grazie alle reti, entrambe di testa, di De Ketelaere e Ederson. Dopo il pareggio per 0-0 in campionato contro la Juventus, i nerazzurri vogliono battere i portoghesi per portarsi da soli in vetta alla classifica. Anche i lusitani, infatti, hanno vinto al debutto superando in rimonta 2-1 lo Sturm Graz. I biancoverdi hanno iniziato la stagione alla grande, sono ancora imbattuti e dopo sette turni guidano la graduatoria della Liga Portugal con 19 punti (sei vittorie e un pareggio).