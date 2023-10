Kevin e Alexis, MacAllister contro in Europa League: "A noi due"

Una famiglia futbolera, un clan che mangia, pensa, vive e respira il calcio. Quella di Anfield non sarà una partita normale per i Mac Allister: Alexis e il Liverpool riceveranno, per la 2ª giornata di Europa League, la Royale Union Saint Gilloise di Kevin, per tutti Kevito, suo fratello. E proprio l’esterno difensivo gialloblù ha raccontato a Tuttosport il rapporto con il campione del mondo, ma non solo. Godetevela.



«Come ho reagito quando ho visto che ci sorteggiavano nello stesso Gruppo? Non ci potevamo credere. Una pazzia per noi due e per tutta la famiglia: è un sogno questo Clàsico dei Mac Allister. Ce la godremo. Il fùtbol per noi è religione: non avrebbe potuto essere altrimenti visto che papà ha giocato con Maradona, ma pure mio zio Patricio era calciatore. Mio fratello, qualche mese fa, ha vinto un Mondiale da scudiero di Messi, il Goat. Sì, il calcio ci ha regalato momenti speciali: sarò per sempre riconoscente per tutto quello che ho vissuto e per ciò che mi accadrà. Come descrivo calcisticamente Alexis? Abbiamo condiviso l’esperienza all’Argentinos Juniors: El Bicho è club differente, speciale, ha un vivaio allucinante, sforna talenti a iosa. I 5 e i 10 di quel club sono speciali. Tutti. Maradona, Checho Batista, Nico Gonzalez, Alexis. Se uno investe su un prodotto del “Semillero del Mundo” non sbaglia. Mai. Ale è speciale pure come compagno. Sa come dimostrarti il suo talento»