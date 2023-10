Atalanta, colpo in casa dello Sporting e primo posto. Ok Betis e West Ham

L'Atalanta ha vinto anche a Lisbona, nel secondo turno della fase a gironi di Europa League, ed è prima a punteggio pieno nel gruppo D. I nerazzurri hanno battuto 2-1 lo Sporting in Portogallo: nel primo tempo, gol di Scalvini al 33' e raddoppio di Ruggeri al 43', poi nella ripresa il rigore trasformato da Gyokeres per i padroni di casa. Dopo una spettacolare prima frazione di gara, la squadra di Gasperini ha rischiato nella parte finale ma è riuscita a portare a casa i tre punti. Nel girone dei bergamaschi, lo Sturm Graz ha ottenuto il successo in casa del Rakow per 1-0 con la rete di Boving. Atalanta prima con sei punti, Sporting e Sturm Graz secondi a quota 3, Rakow ultimo a zero.