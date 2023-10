De Zerbi, l'ammissione: Periodo difficile, il Brighton non sta giocando bene

Roberto De Zerbi ha ammesso, in conferenza stampa dopo il 2-2 con il Marsiglia in Europa League , che il Brighton "non sta giocando bene". La squadra inglese ha rimediato un solo punto nelle prime due partite europee e ha perso addirittura la 6-1 sabato scorso contro l'Aston Villa in Premier League . "Voglio essere sincero. Non stiamo giocando bene. È un periodo molto duro per noi. È difficile per noi mostrare le nostre qualità. Ma è importante giocare con il cuore, con passione. La reazione è stata incredibile" ha detto il tecnico italiano.

Le parole di De Zerbi dopo il 2-2 a Marsiglia

De Zerbi ha aggiunto: "È un periodo in cui dobbiamo lavorare. Sono davvero orgoglioso della prestazione di oggi, dei giocatori. Dopo la sconfitta per 6-1 al Villa Park e il secondo gol che chiude il primo tempo sul 2-0, questa reazione ha dell'incredibile. Per questo sono molto felice. So che non siamo ancora una grande squadra. Siamo un piccolo club. Siamo arrivati ??alle competizioni europee giocando molto bene, mostrando le qualità incredibili dei giocatori, ma forse abbiamo sofferto troppo l’atmosfera. Non sono abituato a giocare questa competizione. Dobbiamo adattarci, dobbiamo abituarci a giocare questa competizione da questo momento. Possiamo perdere la partita ma non possiamo perdere il nostro spirito, il nostro coraggio e la nostra passione. Questa stagione sarà importante per progredire, per adattarsi a giocare in diverse competizioni, giocando tre partite a settimana. Oggi abbiamo giocato non più del 30% del nostro potenziale”.