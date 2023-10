Roma, tutto facile con il Servette: poker con Lukaku, Belotti e Pellegrini

Due squadre a punteggio pieno anche nel gruppo H: sono il Bayer Leverkusen e il Qarabag. La squadra di Xabi Alondo ha vinto 2-1 a Molde con le reti di Frimpong e Tella mentre il Qarabag ha trionfato 1-0 con il gol di Juninho sul campo dell'Hacken.

Europa League, la classifica marcatori

Vince il Liverpool, Pepe Reina para un rigore

Due successi su due partite anche per il Liverpool. I Reds, in casa, hanno superato 2-0 il Royale Union con i gol di Gravenberch e Diogo Jota ed è primo nel girone E a punteggio pieno. In seconda posizione a quota 4 c'è il Tolosa, che è riuscito ad ottenere la vittoria casalinga contro il Lask per 1-0. Infine, nel gruppo F, successo interno per il Villarreal contro il Rennes per 1-0, con Pepe Reina che ha parato un calcio di rigore nel finale di gara, e pareggio senza reti ad Haifa tra Maccabi e Panathinaikos.