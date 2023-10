Diretta Roma-Slavia Praga ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - La Roma incerottata (13 infortuni da inizio stagione) ospita lo Slavia Praga cercando il 5° risultato utile consecutivo. Dopo il ko sul campo del Genoa i giallorossi hanno vinto 4 partite consecutive tra Europa League e campionato e stasera contro cechi cercando di prendersi la vetta del Gruppo B: le due squadre sono in testa a pari punti (6). Dentro Trigoria c’è la consapevolezza di quanto i prossimi 180 minuti siano importanti perché uscire con almeno 4 punti significherebbe ipotecare il passaggio del turno. Per questo anche le scelte del tecnico saranno volte a un non stravolgimento della squadra: Smalling non potrà andare oltre la panchina, mentre Renato Sanches e Dybala, out stasera, sono ancora due punti interrogativi in vista di domenica. Inoltre alla rifinitura di ieri non ha preso parte nemmeno Spinazzola per un affaticamento.