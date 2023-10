Roma, ultras Slavia Praga folli: scontri, feriti e arresti. Cosa è successo

ROMA - Alta tensione nella capitale in occasione della sfida di Europa League tra i giallorossi di Mourinho e lo Slavia Praga. A poche ore dalla sfida in programma allo stadio Olimpico si sono verificati scontri in pieno a centro a Roma tra tifosi giunti nella capitale dalla Repubblica Ceca e la polizia. Nel pomeriggio su via Cavour davanti al commissariato tre agenti sono stato aggrediti e feriti da un gruppo di tifosi che prima si erano dati appuntamento a largo Corrado Ricci.