L'incredibile favola del Backa Topola, la Cenerentola europea a km zero

Lassù, in cima alla Serbia orientale, c'è una città che si chiama Backa Topola . Un nome che può far sorridere, se non lo si pronuncia nel modo giusto. L'accento va rigorosamente sulla seconda "o". Trentottomila abitanti, nella provincia autonoma di Voivodina, e uno stadio da 5000 posti che l' Uefa ha ritenuto adatto ad ospitare le partite di Europa League, competizione nella quale il club locale è sbarcato per la prima volta in questa stagione. Mai così in alto questa società fondata nel 1913, ma che a causa di guerra e dissesti finanziari ha dovuto cambiare nome più volte fino al 2005 quando ripartì con una fusione dopo che due anni prima la città era stata esclusa da tutti i campionati nazionali per il fallimento societario, potendo continuare solo con il settore giovanile.

La favola Topola



In 18 anni la scalata è stata impressionante e il Backa Topola è diventato maggiorenne proprio con lo sbarco in Europa grazie al secondo posto nella SuperLiga dello scorso anno dove ha sfruttato la stagione no del Partizan Belgrado, piazzandosi alle spalle della Stella Rossa campione. A Backa Topola l'influenza ungherese è notevole: il confine dista una cinquantina di chilometri e il 60% della popolazione parla la lingua dello stato con capitale Budapest. Una connessione che ha portato anche ad un finanziamento di quasi 10 milioni di euro da parte del governo ungherese per mettere lo stadio nelle condizioni di essere certificato Uefa.

Il premier magiaro Orban nel 2018 a Backa Topola ha inaugurato anche una scuola calcio in partnership con la Puskas Akademia di Felcsút, il villaggio di 1700 abitanti dove Orbán è cresciuto. Il calcio come chiave usata dalla politica per ramificarsi, Backa Topola prima città-test per un progetto più ampio che vuole ampliarsi nella regione della Voivodina. Alla TSC Arena, il 5 ottobre è sbarcato il grande calcio. Per la seconda giornata del gruppo A di Europa League, il Backa Topola ha conquistato il suo primo punto: 2-2 in rimonta con l'Olympiacos di Mady Camara (visto alla Roma nella scorsa stagione) e dell'ex Fiorentina e Inter Stevan Jovetic.