La Roma scivola a Praga: 1° posto a rischio. De Zerbi batte l'Ajax, Liverpool ko

PRAGA (Repubblica Ceca) - Arriva il primo ko in Europa League per la Roma che nella quarta giornata della fase a gironi è costretta ad arrendersi al dominio dello Slavia Praga. Primo tempo di sofferenza per i giallorossi con la formazione di casa che spinge sull'acceleratore accarezzando il vantaggio in due occasioni con il bolide di Chuytil che sfiora la traversa e la girata sotto porta di Provod che da pochi passi manda sopra la traversa. Nella ripresa lo spartito non cambia e al 50' lo Slavia passa: cross per la testa di Jurecka che sul primo tentativo trova Svilar, ma sulla respinta non perdona. Mourinho prova la carta Dybala, ma al 74' Masopust trova il gioiello da fuori area per il 2-0 ceco. Aggancio in classifica a quota 9 punti con il primato giallorosso che torna in discussione, mentre al terzo posto sale il Servette che in Svizzera ribalta lo Sheriff Tiraspol tenendo aperta una piccola speranza per il discorso qualificazione.