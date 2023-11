L'Atalanta passa: Sturm Graz ko. Gattuso vince ad Atene, West Ham ok con Paqueta

BERGAMO - Dopo il ko della Roma contro lo Slavia Praga è l'Atalanta a far festa per l'Italia nel quarto turno della fase a gironi di Europa League, grazie al successo di misura contro lo Sturm Graz. I nerazzurri passano il turno e, con un punto contro lo Sporting, potrebbero qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Primo tempo combattuto con nessuna delle due squadre che riesce realmente ad incidere. Ad inizio ripresa riesce a sbloccarla la formazione di Gasperini che sugli sviluppi di un corner riesce a trovare la rete con la ribattuta di Djimsiti. Una rete che basta ai nerazzurri, nonostante le altre chance avute soprattuto da Pasalic, per qualificarsi alla prossima fase dell'Europa League e mantenere il primato a +3 dallo Sporting Lisbona. Per i portoghesi vittoria in casa contro il Rakow giocando quasi l'intera partita in superiorità numerica. Al 12' rigore, espulsione di Racovitan per i polacchi e trasformazione di Goncalves che fa doppietta dagli undici metri al 52'. Gli ospiti provano a non mollare e accorciano con Rundic, sfiorando anche una clamorosa rimonta che non si concretizza però nel finale.