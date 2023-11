Gasperini, lo Sporting e gli ottavi diretti: “Spero di creare un po’ di confusione”

BERGAMO - "Abbiamo l'opportunità di blindare il primo posto e cercheremo di coglierla. Lo Sporting era la squadra più accreditata nel nostro girone all'inizio, non sarà facile". Presenta così a Sky Sport la sfida del Gewiss Stadium Gian Piero Gasperini con la sua Atalanta in cerca di riscatto in Europa dopo il ko in Serie A contro il Napoli. Alla Dea basta un punto, ma il Gasp avverte: "Non possiamo però giocare per il pareggio. La partita la giochiamo contro la prima in classifica in Portogallo, che sta facendo cose importanti. A Lisbona abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione, ma nel secondo abbiamo sofferto. Giochiamo in casa, non ci saranno speculazioni. La gara di andata ha dimostrato che abbiamo fatto molto bene nel primo tempo ma le gare durano 90 minuti e alla fine loro hanno sfiorato il pareggio. Sono partite equilibrate e difficili".