Gattuso: "Benatia? Vorrei parlarvene, ma non ce l'hanno ancora presentato"

OM-Ajax, Gattuso in conferenza

Così l'allenatore dell'OM in sala stampa: "La rabbia di sabato? Semplice. Quando ho visto la partita, ho fatto fatica a mentire. C'erano due gare in una, tra primo e secondo tempo. È sempre lo stesso problema, la squadra fa fatica a mantenere il controllo. È un problema mentale, riguarda tutti, non un singolo giocatore che non sta giocando bene. Non è un problema fisico. I dati della partita erano buoni, simile a quelli dell'avversario. Il problema sta nella paura, nella qualità del gioco, nella marcatura sbagliata, tutto allo stesso tempo. Lo abbiamo già visto dopo 15-20 minuti, ecco perché ero arrabbiato: quando vedi una squadra che non applica per niente quello che è stato preparato, è normale che un allenatore si preoccupi. Dobbiamo alzare il livello: sono sicuro che questa squadra ha qualità. Quando un giocatore firma un contratto qui deve sapere dove sta arrivando: se ci si sorprende che i tifosi siano arrabbiati quando non si vince... I tifosi non sono contenti, è normale. E un giocatore che viene qui deve saperlo. La nostra priorità in questo momento è rispettare la maglia, la storia del club". Il tecnico prosegue, tra una risposta su Benatia e un episodio successo tra due suoi calciatori...