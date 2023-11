Diretta Atalanta-Sporting Lisbona ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Alle ore 18.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta ospita lo Sporting Lisbona nel quinto turno della fase a giorni dell’Europa League. La Dea di Gian Piero Gasperini, reduce dal ko in campionato contro il Napoli, ha già conquistato il pass per i sedicesimi di finale ma vuole il primo posto nel Gruppo D per evitare i playoff e accedere direttamente agli ottavi. Sono tre i punti che dividono i bergamaschi dai portoghesi, pertanto per centrare l’obiettivo basta anche un pareggio in virtù del successo per 2-1 nella sfida d'andata. La formazione di Ruben Amorim, invece, è seconda a +3 dallo Sturm Graz, avversaria nell’ultimo turno. Lo Sporting Lisbona ha giocato 16 gare esterne contro squadre italiane in Europa senza mai vincere (4 pareggi e 12 sconfitte), perdendo la più recente contro la Juventus nei quarti di finale della scorsa edizione della UEFA Europa League. L’Atalanta, invece, ha perso solo due delle 18 gare giocate nella competizione (11 vittorie e 5 pareggi). Nei precedenti confronti a Bergamo tra le due formazioni, Coppa delle Coppe 1963 e 1988, la Dea ha vinto entrambe le volte per 2-0.