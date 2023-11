Diretta Servette-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GINEVRA (Svizzera) - Vincere in Svizzera, sperando in buone notizie dalla Transnistria per evitare i playoff. A 180’ dalla fine della fase a gironi è ancora tutto aperto nel Gruppo G di Europa League, con la Roma a pari punti (9) dello Slavia Praga, ma seconda per differenza reti. Per questo stasera con il Servette sarà fondamentale, oltre i tre punti, segnare tanto per i giallorossi di Josè Mourinho. L'allenatore portoghese chiede soprattutto di non rivedere l'atteggiamento di Praga: "Io ero in tribuna quella sera ed è stato qualcosa di inaccettabile" ha spiegato il tecnico che ieri prima della rifinitura ha parlato proprio di quella gara per spiegare cosa stasera la squadra non dovesse fare. Roma che spera anche di invertire il ruolino di marcia: lontana dall'Olimpico in questo 2023 ha raccolto solo 4 successi