Gasperini, Atalanta-Sporting: "Scamacca ha una qualità rara e fantastica"

BERGAMO - Basta un 1-1 contro lo Sporting Lisbona al Gewiss Stadium all'Atalanta per blindare il primato nel girone e conuqistare direttamente gli ottavi di Europa League. Questo il pensiero di Gasperini a qualificazione acquisita: "Obiettivo importante raggiungere gli ottavi ed arrivare primi. Non era facile. Punto sofferto contro la squadra più accreditata del girone. C'è tanta soddisfazione". Sul campionato Gasperini dichiara: "Abbiamo il tempo per dedicarci senza spendere altre energie, ma dobbiamo recuperare molti elementi", mentre sul cambio di Koopmeiners chiarisce con il sorriso: "C'è stata mancanza di comunciazione nello staff, abbiamo fatto un errore, o forse abbiamo fatto una scelta giusta chi lo sa".

"Scamacca ha una qualità rara"

Entusiasta Gasperini che però analizza così la sfida: "Si poteva fare meglio, abbiamo avuto un calo di energie. Un problema con Kolasinac che era ammonito, purtroppo con gli infortuni di Palomino e Toloi non abbiamo cambi. Noi in questo momento non abbiamo una gran condizione in difesa ed emerge qualche problema nel finale di partita". Su Scamacca il tecnico nerazzurro esalta le qualità: "E' un ragazzo che dà pericolosità alle nostre giocate offensive, prima un gol annullato, poi un'altra occasione, mantiene sempre alto il pericolo. Adesso anche per lui ci sarà un buon periodo dove potrà giocare ed allenarsi sempre per trovare la continuità che ci aspettiamo. Ha una facilità di potenza di tiro, una cosa rara. E' una caratteristica fantastica, se tira dai 16 metri in poi ha una percentuale di realizzazione altissima. Trova sempre la porta con potenza, va sfruttata come va sfruttata la sua struttura. Anche nei colpi di testa è bravo ed è un'arma che deve sfruttare".