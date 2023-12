Gattuso fulmina l’interprete, imbarazzo in conferenza: “Niente, è inutile”

MARSIGLIA (FRANCIA) - È un Marsiglia a due facce quello di Gennaro Gattuso: se in campionato dopo sei partite è arrivata una sola vittoria (in casa contro il Le Havre) e la squadra è a soli tre punti dalla zona retrocessione, in coppa la situazione è decisamente migliore. L'Olympique, infatti, ha conquistato il pass per i sedicesimi di finale e nell'ultimo turno si giocherà il primo posto, in casa del Brighton di De Zerbi, che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi. Una qualificazione arrivata grazie al pirotecnico 4-3 contro l'Ajax. Un match, quello contro gli olandesi, carico di tensione vista l'importanza del risultato.

Classifica Gruppo B Europa League Gattuso se la prende con Ndiaye Il tecnico ex Milan e Napoli ha vissuto la partita, come suo solito, con grande trasporto e non ha nascosto la propria arrabbiatura quando ha ripreso a muso duro, sotto gli occhi sbarrati dei compagni di squadra, il suo calciatore Ndiaye reo, secondo l'allenatore, di aver perso troppo tempo nel prepararsi per entrare in campo al posto dell'infortunato Correa. Alla fine, però, il Marsiglia è riuscito a spuntarla grazie alla tripletta dell'ex Borussia Dortmund e Barcellona Aubameyang - due su rigore, uno al 93' contestatissimo - e alla rete di Mbemba. Agli ospiti non basta la doppietta di Brobbey e il colpo di testa di Akpom. Il siparietto tra Gattuso e l'interprete

Il finale di partita è stato elettrico e Gattuso non ha placato i bollenti spiriti nemmeno in conferenza stampa, dove è stato protagonista di un siparietto con l'interprete. Il tecnico non era infatti convinto che la traduzione fosse corretta e così, con tono infastidito, lo ha interrotto riprendendolo pubblicamente e invitandolo a riformulare: "Ho detto robe diverse. Ripeti quello che ho detto io, perché non è corretto". Dopodiché ha ripetuto la risposta: "Ho detto che è colpa mia perché potevo fare il cambio prima. Lo hai detto questo?", ha continuato Gattuso. A quel punto l'interprete ha provato a tradurre nuovamente in francese la risposta dell'allenatore che però sottolinea come, ancora una volta, la traduzione non sia corretta: "Niente! È inutile!", ha infatti sussurrato sconsolato. L'interprete a quel punto, sempre più imbarazzato, si è scusato con l'italiano che, sbollita la rabbia, ha chiuso con una battuta: "Non hai capito perché non sei andato a Coverciano a studiare calcio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA