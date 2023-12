Pari senza emozioni in casa del Villarreal dove i padroni di casa hanno pareggiato per 0-0 contro il Maccabi Haifa, fallendo così l'aggancio al Rennes capolista del gruppo F. Per stabilire chi si qualifica come prima e come seconda c'è attendere l'ultima sfida proprio in casa del Rennes. Ultima chance anche per il Maccabi Haifa che dovrà battere il Panathinaikos per qualificarsi ai sedicesimi di finale della Conference League.