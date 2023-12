Gasperini, orgoglio Atalanta: "Ranking Champions? Siamo gli unici..."

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa il match che chiude la fase a giorni dell'Europa League contro il Rakow. Sicuro del primo posto, il tecnico dell'Atalanta ha lasciato molti big a riposo, motivando così la scelta: "Carnesecchi, Hateboer, Holm, Adopo, Pasalic, Zortea, Muriel, Miranchuk, De Ketelaere, questa è l'Atalanta. Quindi siamo venuti qui a cercare di fare la nostra partita come sempre. Siamo venuti qui per perdere? Siamo venuti qui per giocare, sicuramente è un'occasione per tanti di riconfermarsi e per tanti di fare qualche passo in avanti, mi sembra che facciano parte della rosa dell'Atalanta". Gasperini prosegue: "Non ci sono esperimenti cercheremo di fare la miglior partita possibile, anche perchèabbiamo tutti i giocatori della rosa. In Europa ci sono tutte partite di livello, anche all'andata è stata una partita difficile, ci aspettiamo una partita molto seria, senza esperimenti".