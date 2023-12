Diretta Roma-Sheriff ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Roma, già qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League, alle 18.45 ospita all'Olimpico lo Sheriff Tiraspol nell'ultimo turno della fase a gironi. I giallorossi, al momento secondi in classifica a -2 dallo Slavia Praga, possono ancora chiudere davanti e approdare direttamente agli ottavi evitando così la doppia sfida negli spareggi contro le retrocesse dalla Champions League. Per conquistare la vetta la formazione di José Mourinho deve vincere e sperare in un risultato positivo nell'altra sfida del girone, quella tra Slavia Praga e Servette: sconfitta dei cechi o pareggio. In quest'ultimo caso le due squadre chiuderebbero a pari punti, e dato che il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità, una vittoria a testa per 2-0, si andrebbe a contare la differenza reti: al momento lo Slavia Praga è a +9 (13 gol fatti e quattro subiti) mentre i giallorossi sono a +5 (nove reti segnate e quattro incassate). Ciò significa che in caso di pareggio nell’altro match del girone, i ragazzi dello Special One dovrebbero battere lo Sheriff con cinque gol di scarto.