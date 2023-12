Lukaku-Belotti-Pisilli, la Roma vince ma chiude 2ª. Liverpool, sconfitta indolore

ROMA - Ultima giornata della fase a girone dell'Europa League con la Roma di José Mourinho che batte 3-0 lo Sheriff ma chiude al 2° posto nel Gruppo G in virtù del successo dello Slavia Praga contro il Servette ( 4-0 ) e quindi giallorossi agli spareggi. Dopo 10' Lukaku sblocca subito il risultato (5° gol nella competizione) appoggiando da pochi passi la sfera in rete su assist di Zalenski che al 32' replica ma questa volta per Belotti che ti testa insacca il raddoppio. Il tris arriva nei minuti di recupero (93') con il giovane Niccolò Pisilli che calcia dal limite dell'area e grazie ad una deviazione di un difensore beffa il portiere per il suo primo gol in Europa.

Gruppo H

Nessuna sorpresa nel Gruppo H dove i il Bayer Leverkusen fa 6 vittorie su 6 partite battendo n scioltezza il Molde per 5-1 staccando il pass per gli ottavi di finale. Secondo posto invece assicurato per il Qarabag che supera per 2-1 l'Hacken.

Gruppo E

Il Liverpool, già sicuro del 1° posto nel Gruppo, cade per 2-1 sul campo del Royale Union che non riesce ad accedere agli spareggi in quanto il Tolosa ha vinto per 2-1 sul campo del LASK qualificandosi come 2°.

Gruppo F

Riflettori puntati sullo scontro diretto tra Rennes e Villarreal con in palio il 1° posto nel Gruppo F (quindi pass per gli ottavi di finale) che ha visto gli spagnoli vincere in Francia per 3-2 grazie al gol di Parejo all'80' ovvero un minuto dopo il pareggio del Rennes con Blas. Villarreal che trema al 112' quando Assignon trova il gol del pareggio ma il Var lo annulla per fuorigioco regalando così la vittoria, il primo posto e gli ottavi al Submarino Amarillo!