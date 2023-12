Roma, Mourinho: "Commosso da Pisilli, secondi per colpa nostra"

ROMA - La Roma batte lo Sheriff per 3-0 ma non riesce a conquistare il 1° posto nel suo girone e quindi dovrà passare per gli spareggi per accedere agli ottavi di finale. Le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Per colpa nostra finiamo secondi. Abbiamo fatto una partita orribile a Praga che ha deciso la situazione dei primi due posti. non si può fare quella partita lì. Questo significa giocare due partite in più, mentre la nostra rosa avrebbe bisogno di meno partite"

Sulle possibili avversarie ai playoff

“Il Benfica è una squadra fatta per arrivare lontano in Champions. Le altre sono comunque squadre che potevano passare”

I giovani e lacrime di Pisilli

“Sono ragazzi che vivono queste cose con grandissima emozione e quando hanno la possibilità di giocare in prima squadra è incredibile per loro. Qui rispetto ad altre società è incredibile falli giocare con la prima squadra. Per Pisilli non era un esordio ma era il primo gol sotto la Curva Sud, in Europa League. Per lui è una grande gioia e per non piangere anch’io sono dovuto scappare"

Rinforzi a gennaio: il difensore

“Mi aspetto un giocatore che è possibile prendere per noi, perchè ci sono club dove è facile prendere giocatori, mentre per noi è difficile. Io voglio prenderlo, Tiago Pinto vuole, la proprietà vuole, i tifosi vogliono e quindi siamo tutti insieme. Ovviamente non possiamo prendere un giocatore top perchè abbiamo questa situazione del Fairplay Finaziario che è limitativa. Per questo quando la gente dice cose che non sono vere e ci paragonano con altre squadre ci vorrebbe più rispetto”