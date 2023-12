Gabbia, paura durante Rennes-Villarreal: colpo in testa ed esce in barella

RENNES (Francia) - Serata di gioia in casa Villarreal che grazie al successo per 3-2 in casa del Rennes ha conquistato il primo posto e, di conseguenza, il pass diretto per gli ottavi di finale di Europa League. Serata di festa ma anche di preoccupazione per le condizioni di Mattia Gabbia: l'ex giocatore del Milanè stato costretto ad uscire dal campo in barella con la testa immobilizzata. Gabbia perso i sensi in seguito ad una ginocchiata involontaria di Raul Albiol, è stato rapidamente rianimato e poi trasportato fuori dal terreno di gioco: "Matteo Gabbia ha riportato un trauma cranico durante la partita. È in attesa di test ed evoluzione" ha scritto il club sui suoi portali.