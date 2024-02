De Rossi ferma la conferenza Roma: telefonata in diretta di un... giocatore

Daniele De Rossi ha presentato Feyenoord-Roma, in programma domani alle 18:45, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League: "Sono contento di esordire in Europa, non era molto preventivabile fino a poco tempo fa. Il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia, un anno fa ero alla sua festa. Mi dispiace non essere lì con Olivia. Devo però essere grato. Sono contento, soddisfatto e devo approfittarne" ha esordito il tecnico dei giallorossi nella conferenza stampa della vigilia.