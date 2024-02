Diretta Milan-Rennes ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli inizia la sua avventura in Europa League ospitando il Rennes nell’andata degli spareggi degli ottavi di finale. I rossoneri non si nascondono puntando ad andare fino in fondo nella competizione ed come dichirato da mister Pioli che si affida si suoi titolari per cercare di sfruttare subito il fattore campo. Francesi che arrivano a San Siro da settimi in classifica in Ligue1 ma reduci da otto successi consecutivi dal 20 dicembre fra campionato e coppa di Francia.