Lukaku ci mette la spalla: la Roma riprende il Feyenoord. Pari per Gattuso

Termina con un pareggio il match d’esordio di Daniele De Rossi , al suo primo impegno europeo da allenatore. A Rotterdam, i giallorossi evitano la sconfitta e conquistano un risultato che tiene aperta la corsa ai Quarti, che si deciderà il 22 febbraio allo Stadio Olimpico. Gli ospiti non esitano a proporsi in avanti, impegnando in più occasioni la difesa del Feyenoord. Poi gli olandesi rispondono con Paixao che sfiora il vantaggio al 21’.

Al 39’ l'ex Juve Paredes calcia da fuori e costringe il portiere al decollo, che toccando il pallone lo devia sulla traversa. Ma allo scadere del primo tempo, l’attaccante brasiliano sblocca le marcature raccogliendo di testa il cross di Hartman. Nella ripresa, la Roma mantiene il possesso palla e va a caccia del pareggio, che arriva al 66’ con Lukaku su assist dell'altro ex bianconero Spinazzola. 1-1 al triplice fischio.

Le altre partite

Pareggia anche Gattuso, che contro lo Shakhtar Donetsk al Parco del Popolo di Amburgo fa 2-2. Un match che si sblocca solo nella ripresa, con il Marsiglia che passa in vantaggio al 64’ con Aubameyang. 4 minuti dopo però gli ucraini trovano il pareggio con Matvienko. Nel finale, l'ultimo botta e risposta decide la partita, con Ndiaye che sfiora la vittoria al 90' ed Eguinaldo che la recupera al 93'.

Vince invece lo Sporting Lisbona, che sul campo dello Young Boys si impone per 3-1. I portoghesi passano in vantaggio grazie all’autorete di Amenda al 31’ e raddoppiano con Gyokeres al 41’. Un minuto dopo i padroni di casa accorciano con Ugrinic, ma nella ripresa Inácio ritrova il doppio vantaggio. Successo anche per il Galatasaray che batte lo Sparta Praga per 3-2: reti di Demirbay (19'), Mertens (60') e Icardi allo scadere (91'). Gli uomini di Priskee vanno invece a segno con Preciado (47') e Kuchta (65').