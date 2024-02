De Rossi e il gol del Feyenoord: "Nessun errore, è colpa mia"

Buon esordio europeo per Daniele De Rossi che esce con un pari dal De Kuip grazie alla rete di Lukaku che ha risposto al vantaggio olandese firmato da Paixao. Il tecnico della Roma ha dichiarato: "Abbiamo fatto anche oggi la prestazione, sapendo anche che ci sono momenti in cui soffri. Siamo arrivati in corsa e non c’è tempo di fare tutto quello che vorremmo". Poi su Lukaku ha aggiunto: “Io penso che si parli uno dei giocatori più forti al mondo in quel ruolo. Accontentarci sarebbe sbagliato, ma la prestazione l’ha fatta. Se tira 5-6 volte a partita alla fine lo fa il gol. A 19 anni aveva oltre 100 gol in Premier. Lui deve riuscire a fare gol anche con l’uomo addosso. Sono felice dell’atteggiamento e delle prestazioni, sue come di tutti gli altri”.