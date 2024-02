Loftus-Cheek mette le ali al Milan: travolto il Rennes. A segno anche Leao

Show del Milan a San Siro contro il Rennes nella vittoria per 3-0 nel turno d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League . Mattatore della serata Ruben Loftus-Cheek , autore di una doppietta con un gol a tempo: il primo arrivato al 32° minuto di gioco su cross di Florenzi , il raddoppio invece a inizio ripresa sugli sviluppi di un angolo. Alla festa ha partecipato anche Leao che è tornato al gol con la maglia rossonera dopo uno scambio di classe con Theo Hernandez . I rossoneri sfiorano a più prese anche la rete del 4-0 ma senza più trovare la via del gol.

Poker del Qarabag, vince il Benfica

Show del Qarabag in casa del più quotato Braga per 4-2: gli azeri hanno calato il poker ai portoghesi contro ogni pronostico, mettendo un piede e mezzo negli ottavi di Europa League. La doppietta di Zoubir e le reti di Jankovic e Benzia hanno regalato questa larga vittoria agli ospiti: di Banza e Moutinho le reti dei padroni di casa. Vittoria in extremis per il Benfica che in casa batte 2-1 il Tolosa: doppietta su rigore per Di Maria, di Desler il momentaneo pareggio dei francesi. Pari a reti inviolate invece tra Lens e Friburgo.