Pioli, il Milan e il paragone per Loftus-Cheek: "Ho allenato Milinkovic..."

MILANO - Inizia alla grande l'avventura in Europa League del Milan che a San Siro domina contro il Rennes portandosi a casa il match di andata dei playoff per 3-0. Questa l'analisi del tecnico rossonero Stefano Pioli al termina del match: "Credo che sia inutile parlare di Champions. Dalla delusione abbiamo fissato l'obiettivo di fare il meglio possibile. Non era semplice, loro erano in grande momento di forma e ripartivano bene. Dobbiamo andare a Rennes con la stessa concentrazione. Non bisogna rilassarsi, stiamo facendo bene e le difficoltà ci sarano già da domenica. Stiamo bene di testa e può fare la differenza".

Loftus-Cheek e il paragone con Milinkovic

Doppietta per Loftus-Cheek, Pioli commenta: "Un giocatore che ha una potenza fisica impressionante. Adesso sta bene, riempie bene l'area, può far bene in fase conclusiva e darci tante soddisfazioni. Loftus-Cheek è più offensivo e ha più qualità di quanto pensassi. Qualità, fisicità e capacità di inserimeti, ho allenato Sergej Milinkovic-Savic molto giovane e me lo ricorda tanto per fisico e inserimenti". Su Leao conclude: "Rafa è felice, sempre presente, quando non ha segnato ha fatto segnare. Lui dentro la vittoria della squadra c'è sempre stato. Leao cercherà sempre l'estetica e il divertimento, ma è più consapevole di poter essere più completo. Il suo miglioramento è essere ancora più attaccante, fare qualche gol in più e aggredire l'area di rigore. Il loro allenatore bravo nel capire la nostra aggressione, poi si sono creati gli spazio per Leao. Se Rafa deve difendere meglio che corra in avanti".