Diretta Rennes-Milan ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

RENNES (Francia) - Il Milan di Stefano Pioli , forte del 3-0 dell’andata, fa visita al Rennes per il ritorno dei playoff degli ottavi di Europa League per portare a termine la missione ed entrare nel tabellone principale. L’allenatore rossonero dopo la debalce di Monza in campionato non vuole rischiare nulla e si affiderà ancora ai suoi titolarissimi con l'eccezione Jovic per non sfiancare Giroud . Così Pioli alla vigilia : "La partita di andata ci ha dato un buonissimo vantaggio. Ho detto che abbiamo il destino nelle nostre mani, ma che ancora non è finita e che ci aspetterà una partita difficile. Soprattutto in casa il Rennes gioca con più intensità. Sono una buona squadra. Hanno vinto domenica in campionato: sarebbe gravissimo pensare di aver già conquistato la qualificazione. Dovremmo gestire bene il vantaggio, che non vuol dire non cercare di vincere la partita. Loro proveranno a rimontare e dovremmo essere molto pronti soprattutto a inizio partita".

Diretta Rennes-Milan: quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Rennes-Milan su Tuttosport.com

Dove vedere Rennes-Milan streaming e diretta tv

Rennes-Milan, gara valida per il ritorno dei playoff degli ottavi di finale di Europa League e e in programma alle ore 18:45 al Roazhon Park di Rennes sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 1 (201), Sky Sport (253), Now e sull’app Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda Rennes-Milan su DAZN. Attiva ora

Le probabili formazioni di Rennes-Milan

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stepehan.

A disposizione: Gallon, Lembet, Belocian, Wooh, Seidu, Blas, Salah, Gouiri, Lambourde, Yildirim. Indisponibili: Le Fée. Nagida, Rieder. Squalificati: nessuno. Diffidati: Belocian, Blas, Bourigeaud, Truffert, Wooh

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Gallon, Lembet, Wooh, Belocian, Seidu, Cissé, Nagida, Blas, Gouiri, Salah, Lambourde, Yildirim. Indisponibili: Kalulu, Pobega, Tomori, Kalulu, Calabria, Simic (non in lista), Jimenez (non in lista), Caldara (non in lista). Squalificati: nessuno. Diffidati: Tomori, Musah.

Arbitro: Pinheiro (POR).

Assistenti: Jesus e Maia (POR).

IV uomo: Ferreira Goncalves (POR)

Var: Martins (POR).

Avar: Malheiro (POR).

Guarda su DAZN tutta l’Europa League e tanto altro sport. Attiva ora.