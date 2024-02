Diretta Roma-Feyenoord ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Roma di Daniele De Rossi si gioca in 90 mminuti (supplementari permettendo) l'accesso al tabellone degli ottavi di finale di Europa League e lo farà tra le mura di casa. Tra i giallorossi ed il Feyenoord si ripartirà infatti dall’ 1-1 di Rotterdam, ma con una differenza importante rispetto a sette giorni fa perché a soffrire con la squadra di De Rossi ci sarà un Olimpico da oltre 67mila i tifosi che saranno presenti questa sera allo stadio per supportare la squadra con Romelu Lukaku (suo il gol del pareggio all'andata) e Paulo Dybala a guidare l'attacco. I numeri del belga parlano chiaro con sei reti su sette partite giocate in questa Europa League, mentre 26 sono le reti totali nella competizione da quando non si chiama più Coppa Uefa. Dati che lo posizionato come terzo miglior marcatore di sempre del torneo dietro solo a Radamel Falcao e Pierre-Emerick Aubameyang (entrambi a quota 30).

Diretta Roma-Feyenoord: quote e consigli sulle puntate

Dove vedere Roma-Feyenoord streaming e diretta tv

Roma-Feyenoord, gara valida per il ritorno dei playoff degli ottavi di finale di Europa League e e in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 1 (201), Now, sull’app Sky Go ed in chiaro su Tv8. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorante, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio,Boer, Smalling, Celik, Ndicka, Angelino, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Pagano, Azmoun, Baldanzi. Indisponibili: Abraham, Kristensen, Huijsen. Squalificati: Bove. Diffidati: Cristante.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Timber, Wieffer, Stengs; Jahanbakhsh; Gimenez, Paixao. Allenatore: Slot.

A disposizione: Lamprou, Van Sas, Nieuwkoop, Lopez, Read, Arnaud, Van Den Belt, Zechiel, Zerrouki, Milambo, Lingr, Minteh, Ivanusec, Ueda, Sauer. Squalificati: nessuno. Diffidati: Minteh, Nieuwkoop,Stengs, Timber, Wieffer, Zerrouki.

Arbitro: Gil Manzano (SPA).

Assistenti: Barbero e Nevado (SPA).

IV uomo: Martinez Munuera (SPA).

Var: Hernandez (SPA).

Avar: Cuadra (SPA).

