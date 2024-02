Milan ko contro il Rennes ma Pioli si qualifica per gli ottavi di finale

Il Rennes ci crede e mostra i denti, e nella ripresa conquista un calcio di rigore su fallo di Kjaer trasformato da Bourigeaud all'53'. Poi Leao riscatta i tanti errori della gara e firma il 2-2 con una grande azione individuale. Al 66', l'arbitro assegna il rigore ai padroni di casa per fallo di mano di Jovic. Dagli 11 metri è ancora Bourigeaud per la tripletta. Ma al triplice fischio è Pioli ad esultare. Il Milan conoscerà il prossimo avversario nel corso del sorteggio in programma alle ore 12 del 23 febbraio a Nyon.

Le altre partite

Passa il turno anche il Benfica, che nella gara contro il Tolosa rimedia un pareggio a reti inviolate che vale gli Ottavi. Nell'incontro casalingo con il Braga, il Qarabag resta in 10 al 57', per poi perdere il vantaggio dell'andata in seguito alle marcature di Fernandes (70') e Djaló (83'). Nonostante l'inferiorità numerica, gli azeri si riportano in vantaggio con Silva (102'). Al minuto 115 Banza firma dal dischetto il gol del 5-5, ma a decidere la qualificazione è Axundzade al 122’.

Si decide ai supplementari anche il match tra Friburgo e Lens, che nella gara di andata non erano andati oltre lo 0-0. In Germania, gli ospiti trovano il doppio vantaggio con Costa (28') e Wahi (47'). Poi Sallai accorcia al 67', e al 92' fa calare il gelo sulla panchina francese. Gregoritsch al 99' mette poi fine alla stagione europea del Lens.