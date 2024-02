L'ironica vendetta degli ultrà del Legia sull'Uefa: «Sorpresa...»

VARSAVIA - I tifosi del Legia Varsavia non sono esattamente tipi raccomandabili e le cronache sono, purtroppo ricche, di fatti violenti e disordini assortiti. Ma sono anche una delle curve più infuocate e ironiche d'Europa, soprattutto quando si tratta di prendere in giro l'Uefa e Ceferin. Questa sera, per esempio, si trovavano la curva chiusa, proprio per decisione dell'Uefa (per fatti violenti legati alle partite del girone di Conference). Così nella sfida con i norvegesi del Molde (noti per essere la prima squadra di Erling Haaland), sugli spalti deserti del settore dove solitamente si trovano i tifosi più caldi del Legia, campeggiava un enorme striscione con la scritta: «This time you won, Uefa», ovvero «Questa volta hai vinto tu, Uefa».