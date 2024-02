Diretta sorteggi Europa League Milan, Roma e Atalanta: dove e quando vederli in tv

NYON (Svizzera) - E' ufficiale il quadro delle 16 squadre qualificate agli ottavi di Europa League. Dopo il verdetto del playoff che ha portato a sfidarsi i le seconde classificate dei gironi e le retrocesse dalla Champions League, è tutto pronto per i sorteggi che daranno vita al quadro degli ottavi di finale. Il format è il solito: gare di andata e ritorno, senza regola dei gol in trasferta. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari. Se non dovessero bastare, si andrà ai calci di rigore. Le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale di Europa League saranno divise in due fasce: le teste di serie, ovvero le 8 vincitrici dei gironi, e le non teste di serie con le squadre vincitrici del playoff. Agli ottavi bisogna ricordare che squadre della stessa nazione non potranno di sfidarsi: non ci sarà dunque nessun 'derby' tra italiane. Dopo il sorteggio di Europa League toccherà anche alla Fiorentina, già qualificata agli ottavi di Conference League, conoscere il proprio avversario.