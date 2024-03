Milan forza quattro, ma lo Slavia in 10 per più di un'ora lo fa soffrire

Il Milan non fallisce il primo round contro lo Slavia Praga e vince 4-2 in casa l'andata degli ottavi di finale di Europa League, conquistando un buon vantaggio in vista della gara di ritorno, in programma tra una settimana in Repubblica Ceca. Partita ricca di gol ed emozioni a San Siro, con gli ospiti in inferiorità numerica dal 26' minuto di gioco per l'espulsione di Diouf. Giroud sblocca il risultato al 34', lo Slavia pareggia subito dopo con Doudera ma i rossoneri poi trovano due gol prima dell'intervallo: 2-1 di Reijnders e 3-1 di Loftus-Cheek. Nella ripresa la formazione ceca riapre la gara con la rete di Schranz al 65' ma poi ci pensa all'85' Pulisic, che tocca il pallone quasi sulla linea di porta sul tiro di Leao, a firmare il definitivo 4-2 per il Milan.