De Zerbi e la forza della Roma: "C'è una cosa che sai solo se hai giocato"

"Abbiamo giocato la nostra partita e abbiamo dato il massimo". Lo ha dichiarato l'allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi , dopo il ko con la Roma in Europa League . "La Roma è stata molto più brava a dimostrare la sua esperienza in questo tipo di partite e noi abbiamo sofferto troppo a questo livello di competizione a cui non siamo abituati. Abbiamo creato tante occasioni, ma la Roma ha giocato con velocità. È la prima volta che il Brighton gioca agli ottavi di Europa League: per noi è un ottimo livello, ma so che abbiamo giocato il 20% in meno del nostro potenziale" ha aggiunto De Zerbi.

Le parole di De Zerbi dopo Roma-Brighton

"A De Rossi ho detto che l’unica cosa positiva della giornata è che ho perso contro un amico, altrimenti non sarebbe stata serata proprio. Abbiamo perso contro una squadra forte, voi parlate di numeri, di sistema ma c’è una cosa che non sapete che non avete fatto i calciatori. La Roma è diventata forte in questo tipo di partite, vedo le partite e i giocatori che erano in campo della Roma, li ho trovati quando ero in Italia ed erano già forti, ora sono forti mentalmente e sono abituati a giocare questo tipo di gare. Non voglio parlare di gol, ha spostato l’abitudine di una squadra piccola nel raggiungere un risultato storico, oggi è la giornata in cui voglio più bene ai miei giocatori, nessuno di loro ha giocato più del 25% del loro potenziale, poi magari avremmo perso uguale, con lo stesso risultato non credo ma non posso saperlo, però sarebbe stato diverso" ha spiegato il tecnico del Brighton in conferenza stampa.