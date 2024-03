Pioli: "Risultato buono ma mi aspettavo un altro secondo tempo. A Praga..."

MILANO - Serata dolce amara per il Milan di Stefano Pioli che vince soffrendo l'andata degli ottavi di finale di Europa League 4-2 (in superiorità numerica) contro lo Slavia Praga. Risultato e prestazione che non sono piaciuti all'allenatore rossonero: "Potevamo fare di più, chiudere il primo tempo avanti 3-1 mi aspettavo 2° tempo con più ritmo. Abbiamo avuto delle palle gol per il 4-1, però buona vittoria. I nostri avversari hanno dimostrato di essere una squadra solida ed energica, quindi il passaggio del turno è tutto da conquistare ma il doppio vantaggio è buono. Abbiamo commesso sui due gol due piccole distrazioni, dovevamo creare qualcosa in più, loro già in 11 si erano messi dietro ed in 10 hanno chiuso ancor di più gli spazi. Ci voleva un po' più velocità e ritmo che non siamo riusciti a trovare".