Europa League, Milan ai quarti ma Maignan ko. Avanti anche Benfica e West Ham

Nessun problema per il Milan nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri, dopo la vittoria dell'andata a San Siro, vincono in trasferta contro lo Slavia Praga e conquistano facilmente la qualificazione ai quarti. La formazione di Pioli trionfa 3-1 in Repubblica Ceca grazie ai gol realizzati, tutti nel primo tempo, da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. I padroni di casa hanno giocato in inferiorità numerica dal 20' minuto di gioco per l'espulsione di Holes e poi hanno trovato il gol nel finale con Jurasek. Da segnalare l'infortunio di Maignan, costretto a lasciare il campo per un problema fisico.