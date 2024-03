Atalanta e Roma ai quarti. Bayer rimonta show, Schick doppietta nel recupero!

Dopo il Milan , anche Atalanta e Roma ottengono la qualificazione ai quarti di finale di Europa League . Tutte e tre le italiane passano quindi il turno e proseguono il loro percorso europeo. I giallorossi hanno perso 1-0 sul campo del Brighton (gol di Welbeck al 37') e hanno 'difeso' la larga vittoria (4-0) ottenuta all'andata, conquistando la qualificazione. La formazione di Gasperini, invece, è riuscita a staccare il pass per i quarti vincendo 2-1, in casa e in rimonta, contro lo Sporting grazie ai gol di Lookman e Scamacca nella ripresa dopo il momentaneo vantaggio portoghese di Goncalves nel primo tempo.

Ai quarti anche Liverpool e Bayer

Goleada, invece, del Liverpool allo Sparta Praga. Ad Anfield Road finisce 6-1 per i Reds, che avanzano in Europa League: gol di Nunez, Clark, Salah, Szoboszlai e doppietta di Gakpo per la squadra di Klopp. Passa ai quarti anche il Bayer Leverkusen, che conquista la qualificazione in un modo incredibile. Dopo il 2-2 dell'andata, in Germania il Qarabag si porta in vantaggio di due reti nella ripresa ma la squadra di Xabi Alonso riesce a ribaltare il risultato prima con la marcatura di Frimpong al 72' e poi con due gol di Schick nei minuti di recupero.