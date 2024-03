Milan-Roma, il destino gioca con Massaro a Nyon: "La conosciamo bene..."

"Derby con la Roma in Europa League? Almeno conosciamo molto bene l'avversario. Con tre squadre italiane nei quarti poteva esserci questo pericolo. Rispetto all'approccio che si ha in campionato, è una partita diversa, è una competizione internazionale. Siamo arrivati qui, ci sono le migliori e cercheranno di andare avanti fino alla fine". Lo ha detto Daniele Massaro , brand ambassador del Milan , a Sky Sport dopo il sorteggio dei quarti di Europa League che ha abbinato i rossoneri alla Roma.

Le parole di Massaro dopo il sorteggio

Il dirigente del Milan, che ha indossato sia la maglia rossonera che quella giallorossa nella sua carriera da calciatore, ha aggiunto: "Cosa ci ha lasciato la sfida con lo Slavia? La consapevolezza che molti giocatori sono cresciuti, abbiamo recuperato degli infortunati e ci sarà ancora tempo per preparare bene per questa competizione che ovviamente è il nostro obiettivo primario". Infine, su De Rossi: "De Rossi? Sta lavorando molto bene, sin dalla prima partita ha fatto vedere la sua grande personalità, ha avuto subito la fiducia di tutti i giocatori, con la consapevolezza che dovevano fare qualcosa di più per cercare di recuperare in campionato e continuare in Europa League".