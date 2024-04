Atalanta-Liverpool, carica Klopp: "Daremo tutto. Scamacca? Prima non lo conoscevo"

Atalanta-Liverpool, la conferenza di Klopp

"Siamo qui e cercheremo di vincere la partita. Tutto qui. Credo che è ciò che bisogna fare, la settimana scorsa hanno strameritato, hanno giocato molto bene. Ma cercheremo di iniziare in maniera differente. Che discorso farò alla squadra? Di solito non preparo nulla prima: se vogliamo vincere la partita dobbiamo fare una gran prestazione. Non credo che tutti pensino che sia finita, vedremo domani cosa riusciremo a mettere in campo" - ha spiegato Klopp in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Come cambierà l'approccio? Il fatto che abbiamo preso tre gol non aveva niente a che fare con l'approccio. Dovremo avere un possesso palla migliore, dovremo fare una prestazione da Liverpool. So che un doppio confronto si disputa su 180 minuti, siamo concentrati. Siamo solo qui per giocare una gara di calcio, ma io non posso vincere questo match in conferenza stampa". Su Scamacca: "È stato eccezionale contro di noi, è stato fantastico. Non lo conoscevo molto prima del suo arrivo al West Ham, poi non gli è andata bene per via dell'infortunio. Per le sue caratteristiche penso che possa essere un'opzione molto valida per la nazionale italiana, è pericoloso in area di rigore, è un giocatore completo".