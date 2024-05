Xabi Alonso: "Bello rivedere De Rossi. Roma eccezionale, Bayer vuole la finale"

"Affronteremo una Roma con De Rossi in panchina che ha avuto un grande impatto, le nostre strade sono simili e ci ritroviamo qui come allenatori. La sua idea di calcio è chiara e sarà bello rivederlo. Era un giocatore intenso, rivedo in lui il mio percorso. Anche in nazionale ci siamo scontrati, l'impatto che sta avendo sui giocatori della Roma è incredibile, sono molto coraggiosi, aggressivi; siamo gli allenatori che stanno esprimendo le maggiori novità e sono certo che farà grandi cose". Così Xabi Alonso , allenatore del Bayer Leverkusen , nella conferenza stampa che anticipa la semifinale di Europa League contro la Roma .

Xabi Alonso: "L'anno scorso ci è mancato poco, quest'anno..."

A chi chiede se quella contro i giallorossi sarà una rivincita, poi, il tecnico spagnolo risponde che "è una seconda possibilità, nel calcio succede spesso. L'anno scorso ci è mancato poco, quest'anno le cose sono cambiate per tutti. Ci sarà un'atmosfera pazzesca, domani non è decisiva anche se importante e siamo pronti a giocarcela. Abbiamo fame e voglia di raggiungere questa finale. La Roma ha cambiato tanto e ci aspettiamo una partita intensa. Loro sono una squadra eccezionale, con grande qualità e un grande allenatore. Hanno dimostrato la loro forza contro le squadre incontrate facendo un grande percorso in Europa. Speriamo di fare meglio dell'anno scorso, i dettagli faranno la differenza e possono darci il biglietto per la finale", conclude.

Le parole di Patrik Schick: "Sarà fantastico vedere De Rossi"

"L'anno scorso purtroppo ero infortunato, è bellissimo essere di nuovo qui a Roma e sarà fantastico vedere Daniele De Rossi, che è stato un giocatore eccezionale. Era un leader vero della squadra e penso che abbia tutte le carte in regola per diventare un mister eccezionale. Sta già dimostrando il suo valore e sta facendo un lavoro straordinario". Sono queste le parole di Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen ed ex giallorosso, alla vigilia della semifinale di Europa League contro la Roma. Parlando della sfida alla sua ex squadra, l'attaccante ammette che "ci ricordiamo benissimo il boccone amaro che abbiamo dovuto ingoiare, tutti noi vogliamo provare sentimenti diversi dall'anno scorso. Avremmo meritato di più e questa potrebbe essere la nostra rivincita". Infine un ricordo della sua avventura in giallorosso: "Roma-Barcellona è la più bella partita che ho giocato nella mia carriera. Sono arrivato qui a 21 anni, ero molto giovane. Ci sono stati anche altri aspetti per cui non è andata bene, ma non ero pronto per fare un passo così grande passando dalla Sampdoria alla Roma. In Germania mi sono ritrovato e sono tornato quello della Samp", conclude Schick.