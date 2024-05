Diretta Marsiglia-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MARSIGLIA (Franca) - L'Atalanta scende in campo questa sera a Marsiglia contro l'OM per l'andata delle semifinali di Europa League con l'allenatore Gian Piero Gasperini che vuole togliere la pressione i favoriti dai suoi. Dopo il grande upset realizzato ai quarti contro il Liverpool la Dea parte con i favori del pronostico contro o francesi che stanno, inoltre, vivendo una stagione non semplice (7° posto) con ben tre cambi di allenatore du cui due italiani (Grosso e Gattuso), Gasperini ha voluto tenere un profilo basso nella conferenza stampa della vigilia: “Il ruolo di favoriti conta poco, conta il campo. Sicuramente abbiamo più credibilità per aver eliminato il Liverpool ma si riparte da zero. Il nostro primo scopo è fare una buona gara di andata e non ripetere quanto fatto a Firenze. Ci servirà il coraggio di affrontare partite del genere”. A seguito della compagine bergamasca ben 2000 tifosi al Velodrome.