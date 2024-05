Bayer Leverkusen-Roma, Xabi: "Ko di un anno fa da stimolo". E su Dybala...

Giornata di vigilia per il Bayer Leverkusen , che domani affronterà la Roma nella gara di ritorno delle semifinali di Europa League . Dopo il successo dell'andata , le Aspirine dovranno difendere il risultato per puntare all'approdo in finale: Xabi Alonso , alla vigilia del match, traccia la strada e punta i riflettori su chi sarà attenzionato particolarmente tra le fila dei giallorossi, ovvero Paulo Dybala .

Bayer Leverkusen-Roma, parla Xabi Alonso

Così il tecnico spagnolo in conferenza stampa: "Domani sarà una partita pericolosa, come spesso quelle di ritorno. Noi non potremo solo difenderci, perchè basta un gol per cambiare tutto. Dobbiamo partire concentrati dall'inizio, controllare il gioco e difendere da squadra. Cercheremo comunque di vincere, giocando aggressivi. La partita è difficile, giochiamo contro una squadra forte, che ha molti buoni giocatori".