Gasset: "Il Marsiglia ci crede, batteremo l'Atalanta così. Scamacca..."

Marsiglia, Gasset: "All'andata potevamo vincere"

L'allenatore è poi tornato così sul pareggio della scorsa settimana: "Abbiamo fatto un'ottima gara, se avessimo aggiunto due-tre dettagli in più avremmo potuto vincere la partita. Siamo 1-1, domani sarà un'altra partita in uno stadio difficile. La metteremo sul piano dei duelli individuali. Io non ho mai giocato una semifinale, quindi per me è un grande traguardo. Dobbiamo pensare positivo, è stato impressionante vedere vincere l'Atalanta 3-0 a Liverpool, ma non siamo andati lontani dal fare la partita perfetta in casa. Ci è mancato qualcosa dal punto di vista tecnico, ma ci sono stati dei momenti in cui siamo riusciti ad essere più pericolosi di loro".